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اليوم.. طرح كليب "بصرة" لأحمد سعد

أغنية "بصرة"، من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم

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محمود الرفاعى
05:51 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
أحمد سعد

أحمد سعد

طرحت شركة "مزيكا"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، الأغنية الجديدة للفنان أحمد سعد "بصرة".

أغنية "بصرة"، من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة، وشقيقه أدهم..

أغنية "بصرة" يقول مطلعها:..

"كلنا زي بعض بصرة كلنا على بعض سماسرة

عيان بيشيل فى ميت هيفيد بإيه يا حسرة

محتاجين عمليات تجميل داخلية

شفط غل وتكبير مخ وزرع  قلب  وتسليك  نية

يا ناس الدنيا ساطلة الناس

من غير شرب ولا أنفاس"

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