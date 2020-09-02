أحمد سعد: سأطرح أغنية "بصرة" قريبا

أعلن الفنان أحمد سعد، تسجيله لأغنية جديدة من إنتاج شركة مزيكا لطرحها خلال الأيام المقبلة.

ونشر سعد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام بوستر، مكتوب عليه اسم الأغنية وهو بصرة، وعلق عليها قائلًا: قريبا.

وكانت هيئة المكتب بنقابة المهن الموسيقية، قررت توجيه لفت النظر إلى الفنان أحمد سعد، بسبب طرحه أغنية بالاشتراك مع آخر غير مصرح له بالعمل، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بالنقابة.

واكتفت هيئة المكتب بذلك، بناء على توجيهات الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بعد تلقيه اعتذارا من الفنان أحمد سعد، بعد تفهمه للأمر، مؤكدا على التزامه بالقانون واللوائح وعدم مخالفتها، وأشارت النقابة إلى أن أحمد سعد فنان كبير ولم يصبه التوفيق هذه المرة في الاختيار.

وأكدت هيئة المكتب بنقابة المهن الموسيقية، على استمرارها في الدفاع عن حقوق الجمعية العمومية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية، ضد أي شخص أو كيان أو جهة تخالف القانون والنظام العام، والقواعد المعمول بها داخل العمل النقابي.