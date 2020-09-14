"الأطباء" بعد "عملية أحمد سعد": لا يجوز إفشاء أسرار المرضى

قال الدكتور أسامة عبد الحي، عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة، إنه وفقا للائحة آداب المهنة، لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار المرضى التي اطلع عليها بحكم مهنته، إلا إذا كان بناء على قرار قضائي، في حالة إمكان وقوع جريمة أو ضرر جسيم، ومتيقن يصيب الغير أو في الحالات الأخرى يحددها القانون.

وأضاف عبد الحي في تصريحات لـ الوطن، أنه لا يجوز أيضا للطبيب، أن يقوم بالدعاية لنفسه على أي صورة من الصور سواء كان عن طريق النشر أو الإذاعة المسموعة أو المرئية أو عبر وسائل الإعلام والإنترنت او أي طريقة أخرى للإعلان.

وكان قد كشف طبيب التجميل شادي إسماعيل، عن خضوع الفنان أحمد سعد، لعملية تجميل بوجهه مؤخرًا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "إسماعيل" صور الفنان قبل وبعد، حيث خضع لنحت الفك، مع الفيلر، لتبدو ملامحه مشدودة للغاية.

وعلق الطبيب على الصور، موضحًا ما خضع له الفنان، قائلًا: "رجولة الفك، نحت الوجه السفلي للذكور مع حقن 6 مل".

وتابع: "تم استخدام حشو هاي جي برايم فيلر، لتعزيز ميزات الذكور القوية (خط الفك والذقن)".