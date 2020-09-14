رئيس لجنة كورونا: نتخذ قرارات عودة الحياة الطبيعية بعد دراسات دقيقة

علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، على قرارات مجلس الوزراء الجديدة التي تم اتخاذها اليوم الإثنين قائلا إن الدولة المصرية تتخذ القرارات بعد دراسات عديدة ودقيقة لحماية المواطن من انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

وأضاف "حسني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الدولة المصرية سمحت بعودة الحياة الطبيعية من خلال قرارات جديدة تم اتخاذها اليوم، وذلك محدد بشروط معينة، حيث اشترطت الدولة المصرية ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، نرجو من المواطن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والحذر من فيروس كورونا، ليظل المواطن المصري في أمان الفترة المقبلة.

واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات اليوم، يبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأسبوع المقبل، 21 سبتمبر، والتي تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.

كما تمت الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتمت الموافقة كذلك على إقامة معرض أهلاً بالمدارس بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري، مع تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، وستتم اقامته بأرض المعارض، باعتباره حدثا هاما ينتظره أولياء الأمور ليخفف عنهم الأعباء.