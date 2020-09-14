إجراء فحص كورونا لـ 4600 من المسافرين للخارج بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق أجرى تحليل PCR لفيروس كورونا المستجد لعدد 4686 مواطنًا من المسافرين للخارج.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم، إن المديرية إتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين، بناء علي تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء اختبارات صحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونًا من وزارة الصحة والسكان تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

وأوضح بأن مواعيد الحجز وسحب العينات تبدأ من التاسعة صباحًا، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني https://clab.mohp.gov.eg/ علي الإنترنت، ثم استيفاء الأوراق المطلوبة "صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي"، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب العينة.