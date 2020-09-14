محافظ القليوبية: إلغاء الإجازات للانتهاء من تطوير طريق شركات البترول

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية اليوم، لأعمال التطوير بطريق شركات البترول، الذي يبدأ من نزلة كوبري مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص والطريق المار أمام شركات البترول

وتفقد الهجان مستجدات الأعمال واستعرض المعوقات والمشكلات التي تعترض إنجاز المشروع لإزالتها ودفع الأعمال به، وتابع أعمال التدبيش لترعة الإسماعلية ووضع طبقة الأساس، تمهيدا لرصف الطريق وتوسعته وإنشاء أماكن إنتظار بشكل حضاري.

وخلال الجولة وجّه المحافظ إلى تكثيف الأعمال، والعمل ليل نهار مع إلغاء الإجازات الرسمية، كما وجّه إلى تكثيف المعدات بالموقع للإنتهاء من المشروع والتنسيق مع كافة الأطراف لاستكمال نقل مرافق الكهرباء والغاز والبترول في القطاع الثاني بطول 2 كم2، والذي يبدأ من المسجد حتي نهاية سور شركات البترول.

وخلال الجولة تقفد أعمال تطوير محطة مياه مسطرد، بطاقه إنتاجية مليون و100ألف متر مكعب في اليوم حيث يشمل التطوير إعادة تأهيل المرشحات المائية، ورصف وتركيب الانترلوك وأعمال تجميل المحطة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء ماجد السيرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي و الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والمهندس محمد الشامي استشاري المشروع ومسؤول من شركة الغاز ومسؤول من شركة الكهرباء.