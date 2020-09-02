  محافظ القليوبية: مشروع تطوير طريق الشركات بمسطرد نقلة حضارية

قال اللواء عبد الحميدالهجان، محافظ القليوبية، إن تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة من المشروعات القومية الهامة بالمحافظة باعتباره مشروعًا حيويًا سيحدث انفراجة مرورية ونقلة نوعية وحضارية كبرى بالمنطقة بالكامل، مشيرًا إلى أن المشروع تتعدى تكلفته 90 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ، اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة لدفع الأعمال الخاصة بالمشروع، وكلف المحافظ المسؤولين بتكثيف العمل بالموقع ومواصلة الليل بالنهار للانتهاء من المشروع والتنسيق مع كافة الأطراف لإستكمال نقل مرافق الكهرباء والغاز والبترول، والبدء فورًا في إنشاء الحرم الآمن والطريق البديل في المنطقة الخلفية للمشروع، كما طالب المحافظ بوضع جدول زمني محدد وملزم لجميع أعمال المشروع لتسليمه في أقرب وقت ممكن.

حضر الاجتماع إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة، السكرتير العام، والمهندس علي يوسف، السكرتير العام المساعد، والمهنس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، ورؤساء شركات بترول "القاهرة والمصرية للتكرير" ورئيس المنطقة الجغرافية و الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة ونادر سعيد رئيس مدينة الخصوص ومسئولي كل من شركة الإنتاج الحربي ورؤساء شركات كهرباء شمال القاهرة وتوزيع الكهرباء ونقل الكهرباء والغاز الطبيعي ومديري مديريات الطرق والري والمرور والمستشار الهندسي للمحافظة والمكتب الفني.