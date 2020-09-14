وزير الخارجية يتوجه إلى أثينا ويلتقي رئيسة اليونان غدا

يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، غداً الثلاثاء، إلى أثينا تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره اليوناني لإتمام زيارة ثنائية لليونان.

وصرح أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، بأنه من المقرر أن يلتقي شكري خلال الزيارة بكل من رئيسة الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، وذلك لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتيّن في شتى المجالات، فضلاً عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وقال حافظ، إنه من المقرر أيضاً أن يشارك الوزير شكري خلال الزيارة في الدورة الـ24 لمؤتمر المائدة المستديرة التي تنظمها مجموعة "الإيكونوميست" والذي يتناول الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط.