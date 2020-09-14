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فيديو.. رمضان عبدالمعز: القرآن حارب الشائعات في تناوله لحادثة الإفك

عبدالمعز: الناس يعطلون العقول وينقلون الشائعات بألسنتهم

كتب:

عبد الرحمن خالد
07:09 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
رمضان عبد المعز

رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم حارب الشائعات، وذلك في حادثة الإفك التى تم ترويجها عن أم المؤمنين السيدة عائشة.

وتابع "عبدالمعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "القرآن قال إن السبب فى ترويج الشائعات، هو أن الناس ينقلونها بألسنتهم ولا يفكرون فيما يرددون، وهنا عطلوا العقل، ولم يراقبوا أيضا الله فى تصرفاتهم".

واستشهد الداعية الإسلامي بقول الله تعالى: "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ".

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