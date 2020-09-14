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محمود مسلم

رئيس الوزراء الكويتي: صحة أمير البلاد تشهد تحسنا

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سحر المكاوى
07:17 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
أمير الكويت

أمير الكويت

قال رئيس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، أن صحة أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، تشهد تحسنا، وفقا لما أوردته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وكان التلفزيون الرسمي الكويتي، أكد في الخامس من الشهر الجاري أن صحة أمير الكويت الشيخ جابر الصباح مستقرة وفي تحسن.

وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن في 23 يوليو الماضي، وصول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه، بعد أن أجرى عملية جراحية ناجحة في الكويت.

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