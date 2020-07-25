الديوان الأميري الكويتي: الرئيس السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

قال الديوان الأميري الكويتي، إن نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تلقى مساء اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطمأن خلاله على صحة أخيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف الديوان الأميري الكويتي- في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- أن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن تمنياته لأمير الكويت بدوام الصحة وموفور العافية.

وأشار الى أن نائب أمير الكويت ولي العهد أعرب من جانبه، عن بالغ شكره لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقدرًا هذا التواصل الأخوي الذي يجسد عمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومتمنيًا له موفور الصحة والعافية.

وكان الديوان الأميري الكويتي، قد أعلن مساء الخميس الماضي، وصول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، مشيرًا الى أن حالته الصحية مستقرة؛ وذلك في أعقاب عملية جراحية أجراها يوم السبت الماضي.