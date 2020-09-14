مجهول يفتح النار على كمين في لوس أنجلوس.. وإصابة ضابطين في الهجوم

يتعافى ضابطان من شرطة لوس أنجلوس من حالة حرجة بعد إصابتهما بعيارات إثر إطلاق النار عليهما في ما وصفته الشرطة الأمريكية بأنه كمين.

ويظهر مقطع فيديو للحادثة شخصا يقترب من سيارة الضابطين ثم يطلق النار عليهما ويهرب، ووصف مدير شرطة لوس أنجليس أليكس فيلانويفا الفعل بأنه "جبان"، ولا يزال المشتبه به طليقا، بحسب "بي بي سي".

وقُتل نحو أربعين من ضباط الشرطة الأمريكية أثناء أداء واجبهم في عام 2020، وفقا لإحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي، ثمانية منهم كانوا ضحايا كمائن.

وتم القبض على شخصين، أحدهما صحافية قالت الشرطة إنها حاولت التدخل في اعتقال الشخص الآخر ولم تعرّف عن نفسها على أنها صحافية.

ولم يتم الكشف عن اسمي الضابطين اللذين أصيبا في إطلاق النار، لكنهما وُصفا بأنهما امرأة تبلغ من العمر 31 عاما ورجل يبلغ من العمر 24 عاما.

وقال مدراء شرطة لوس أنجلوس على "تويتر": "تعرض مساعد ومساعدة لكمين أثناء جلوسهما في سيارة الدورية، وأصيب كلاهما بأعيرة نارية عدة وهما في حالة حرجة، ويخضع كلاهما لعملية جراحية حاليا، ولا يزال المشتبه به طليقا".

وقال مدير الشرطة فيلانويفا "هذا مجرد تذكير كئيب بأن هذه وظيفة خطيرة، الأفعال والكلمات لها عواقب ومهمتنا لا تصبح أسهل لأن الناس لا يحبون إنفاذ القانون".