الشرطة الأمريكية تعتقل 50 محتجا بـ بورتلاند في تظاهرات عنيفة

اعتقلت الشرطة الأمريكية، 50 محتجا في بورتلاند رشقوا عناصرها بالحجارة والقنابل الحارقة، وذلك في اليوم المئة للتظاهرات احتجاجا على العنصرية ووحشية الشرطة.

ورشق محتجون في مدينة بورتلاند الواقعة في ولاية أوريجون أفراد الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة، الذين قاموا بدورهم باحتجاز ما يزيد على 50 محتجا واستخدموا الغاز المسيل للدموع ليل السبت، وفقا لما نشره وقع "روسيا اليوم".

وذكرت شرطة بورتلاند في بيان أن قنبلة حارقة أصابت أحد السكان وجرى نقله إلى المستشفى، كما أُصيب رجل شرطة في يده جراء ألعاب نارية، مشيرة إلى أن "أعمال عنف صاخبة" للمحتجين في شارع ستارك جنوب شرق المدينة.

وشهدت بورتلاند احتجاجات ليلية لما يزيد عن ثلاثة أشهر وتحولت بعض هذه الاحتجاجات أحيانا إلى اشتباكات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة وكذلك بين مجموعات من اليمين وأخرى من اليسار.

وتجتاح الاحتجاجات على العنصرية ووحشية الشرطة الولايات المتحدة منذ مقتل جورج فلويد في مايو.