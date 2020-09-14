"التعليم" تعلن حصيلة تظلمات الثانوية العامة

قالت وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد كراسات الثانوية العامة التي استفادت من التقدم بتظلم للدور الأول بلغت (33159) كراسة من إجمالي عدد الكراسات التي تم تقديرها بجميع القطاعات قبل إعلان نتيجة الدور الأول لجميع الطلاب المتقدمين والتي وصلت إلى (8004000) كراسة ما يدل على أن نسبة تعديل الدرجات بلغت (%0.4) من إجمالي عدد الكراسات التي تم تقديرها وهو مؤشر يدل على جودة أعمال التقدير، ويؤكد على ثقة الوزارة الكاملة في كفاءة المعلمين المنتدبين لأعمال التقدير، وأن الوزارة لا تتهاون أبدًا في إعطاء أي طالب حقه كاملاً.

وأوضح "حجازي" أن موعد انتهاء قبول طلبات الطلاب المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الثاني يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020، ولن يستفيد من تظلمه إلا الطالب المتقدم لامتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية أو الطالب الراسب فقط.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، المؤجل امتحانهم من الدور الأول وتعرضوا لظرف قهري منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين.

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة خصصت لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية وهي (مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات)، وعنوانها 99 ش عبد المنعم رياض خلف مسرح البالون بجوار إدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، لتكون مقرا لامتحان الطلاب على أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة، وستقوم لجان النظام والمراقبة المختصة بتسليم إخطار لكل طالب له الحق في أداء الامتحان موضحََا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيها.