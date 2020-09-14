استشاري طرق: الدولة شيدت 600 كوبري

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والمرور، إن مصر تقدمت في المراكز التنافسية في مجال تشييد الطرق عالميا، بفضل خطة التطوير في الطرق والكباري، موضحًا أن هذا يرجع لتشييد 8 ألف كيلو على شبكة الطرق و600 كبري لحل مشكلة الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتحسين مستوى الأمان للركاب.

وأضاف "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، عبر فضائية "Extra news"، أن مشروعات بناء الطرق والكباري نفذت بخطة جيدة على أعلى المواصفات الدولية وتضاهي الدول المتقدمة، حيث إنه بعد هذا التقدم في مشروعات الطرق، أصبح لمصر فرصة كبرى في المنافسة دوليًا على حركة النقل الدولي وربط الموانئ البرية بالبحرية وتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح استشاري الطرق والمرور، أنه بعد تطوير الطرق البرية والكباري أصبحنا قادرين على التنافس في مجال الاستثمار الدولي، بعد قدرة الطرق ومؤشراتها في التنافسية الدولية، من أفضل الدولة في مجال النقل البري وقفزنا من 118 لـ98.

وأكد أن منظومة النقل الذكي تربط الطرق بمتخذي القرار، ليس لمراقبة الطرق فقط، حيث إنه يساهم في مشكلة الازدحام المروري، وتقديم تحويلات مباشرة وتنبيه السائق بالطرق الأقل كثافة، بالإضافة إلى أنه يسجل المخالفات وأماكن الحوادث ويزيد من تحرك الجهات المختصة لاحتواء الحادث، ويربط وسائل النقل الجماعي ببعضها مع خطوط المترو والسكك الحديد ليعطي تكامل ويزيد من أريحية المواطن ويزيد من سرعة وصول المواطن لوجهته.