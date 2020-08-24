عماد نبيل: الطرق المصرية وصلت ربع الأماكن التي لم تكن تصل إليها

قال الدكتور عماد نبيل استشاري هندسة الطرق، إن مشروعات الأنفاق تكلفت نحو 512 مليار جنيه، وتكلفت الطرق والكباري نحو 377 مليار جنيه، بينما تكلفت مشروعات السكة الحديد نحو 142 مليار جنيه، ومشروعات النقل البري والموانئ الجافة 15 مليار جنيه، وذلك منذ عام 2014 حتى عام 2024.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، عبر شاشة "DMC"، أنه جرى تنفيذ نحو 7 آلاف كيلو متر طرقا بين المحافظات بتكلفة 175 مليار جنيه، وجار الانتهاء من آخر 1200 كم منها، ويجرى التخطيط لـ1000 كم أخرى.

وتابع أنه جرى تنفيذ نحو 1000 كوبري و1000 نفق بخلاف مشروعات الأنفاق الكبرى وهي كلها تقدر بنحو 130 مليار جنيه، وهذا كله للطرق خارج المحافظات، أما داخل المحافظات، فإن الدولة مهتمة بها اهتماما شديدًا، حيث جرى تطوير 5 آلاف كم طرق، ويجرى العمل على 2600 كم في الوقت الحالي، والباقي مخطط تنفيذه في المستقبل حتى عام 2024.

وتابع: "هناك تكامل لوسائط النقل في مصر، لتكون قادرة على إنجاز القيمة الاستثمارية لمصر وتطور اقتصادها، وفي علوم التخطيط العمراني تكون الطرق هي شرايين التنمية التي تفتح وتضخ دماء جديدة في أماكن لم تكن مأهولة، والطرق المصرية وصلت إلى 25% من الأماكن التي لم تكن تصل إليها من قبل، وذلك قبل المشروع القومي للطرق".