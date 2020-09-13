الطرق والكبارى: 50 فرقة إغاثة للتدخل السريع تأهبا للسيول

أعلنت هيئة الطرق والكباري، حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة تساقط الأمطار الغزيرة والسيول، تزامنا مع قرب دخول فصل الشتاء، حيث تم تشكيل غرفة عمليات لتكون متصلة بغرفة عمليات مجلس الوزراء، لمتابعة كل ما يستجد من معلومات تخص الحالة الجوية والطقس، بالإضافة إلى متابعة جميع أخبار الأرصاد الجوية، لوضع سيناريوهاتها للتصدي للسيول.

رئيس الطرق والكباري: تجهيز الآلات والمعدات لمواجهة تساقط الأمطار

وأكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أنه تم تشكيل 50 فرقة إغاثة سيتم توزيعها على المدن الساحلية والأقاليم للتدخل السريع حال حدوث سيول، بالإضافة إلى تجهيز غرفة طوارئ متصلة بمحافظات الأقاليم، لمتابعة حالة الطقس لحظة بلحظة، لوضع خطط لمواجهة مخاطر السيول، كما جرى تجهيز جميع الآلات والمعدات لمواجهة تساقط الأمطار، وذلك من أجل سرعة فتح أي طريق يتعرض للأمطار الغزيرة، لعدم حدوث زحام.

وقال مصطفى، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه تم تشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار الغزيرة بمناطق متفرقة بمحافظات مصر، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز سيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة، مشددا على ضرورة اتخاذ كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمررو على الأماكن التى قد تمثل مواقعا لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور.

مصطفى: تنسيق مع مطارات طور سيناء وشرم الشيخ الدولي وطابا للتدخل السريع حال حدوث سيول

وأضاف مصطفى، أنه جرى التنسيق مع مطارات طور سيناء وشرم الشيخ الدولي وطابا وجميع الأهداف الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية بمحافظة جنوب سيناء، بجانب التنسيق مع قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء وغرفة عمليات مع الوزارات المعنية، لتبادل البيانات والمعلومات والتنسيق مع القوات المسلحة من خلال نقاط الاتصال، للاستعانة بإمكانيات القوات المسلحة في التدخّل السريع لمجابهة السيول إن وحدثت.