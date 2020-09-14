الوزراء: لن تقام أي فعاليات في أماكن مغلقة والقرارات الجديدة لها شروط

أكد نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لن يتم السماح بإقامة أي فعاليات في أماكن مغلقة خلال الفترة المقبلة حتى بعد اتخاذ القرارات الجديدة، موضحا أن تلك القرارات لها شروط يجب الالتزام بها.

وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن قرارات لجنة "أزمة كورونا" الأخيرة جاءت لمعالجة أحد مشكلات الموجودة في المجتمع، حيث كانت فئات كثيرة تعاني القيود الخاصة بإجراءات فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وتابع أنه جرى التعامل بشكل جزئي مع تلك المشكلة استجابة للمواطنين من خلال فتح القاعات المكشوفة والمفتوحة فقط، وسيظل قرار إغلاق القاعات المغلقة قائما كما هو.

وأردف: "نحن على ثقة بأن القرار لن ينتج عنه انتكاسة في الوضع الوبائي لأن الأماكن المفتوحة أثبتت أنها الأكثر أمنا وأمانا في الوضع الصحي، ولذلك سمحنا بصلاة الجنازة في المساجد المفتوحة، وفق إجراءات احترازية بلا خوف، ولن تقام داخل مسجد مغلق، ولن يقام أي فرح أو مناسبة اجتماعية داخل قاعة مغلقة".

واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات اليوم، يبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأسبوع المقبل، 21 سبتمبر، والتي تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.

كما تمت الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 % مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتمت الموافقة كذلك على إقامة معرض أهلاً بالمدارس بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري، مع تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، وستتم إقامته بأرض المعارض، باعتباره حدثا هاما ينتظره أولياء الأمور ليخفف عنهم الأعباء. والموافقة على استئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

كما وافقت اللجنة على عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، كما حددت اشتراطات فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب، وكذا المناطق المفتوحة للمناسبات بالأندية ومراكز الشباب، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المحددة.