"الفتح الكبير".. 10 قرارات لمجلس الوزراء لعودة الحياة إلى طبيعتها

أقدم مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على اتخاذ عدة قرارات جديدة لإعادة الحياة لطبيعتها ضمن خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا والتي شملت إعادة قاعات الأفراح، وصلاة الجنازة، والمؤتمرات الثقافية لكن بنسبة محددة.

"الوطن" ترصد 10 قرارات اتخذتها الحكومة، اليوم، وهم:-

- استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد.

- الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية.

- الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50% .

- الموافقة على عقد الاجتماعات والمؤتمرات بحد أقصى 150 فرد.

- إقامة معرض "أهلًا بالمدارس" بداية من 20 سبتمبر الجاري بأرض المعارض

- عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم وإتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية

- استئناف أنشطة تعليم الكبار وعودة فتح فصول محو الأمية مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

- عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم.

- بدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية

- فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إنَّ اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتخذت اليوم حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأسبوع المقبل الموافق 21 سبتمبر، والتي تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.

مجلس الوزراء: 50% نسبة الحضور في قاعات المؤتمرات وأضاف أنَّ اللجنة وافقت على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وناقش رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، تطورات أوضاع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، والتقارير المقدمة من الجهات المعنية المختلفة له.