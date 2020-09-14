"الفتح الكبير".. 10 قرارات لمجلس الوزراء لعودة الحياة إلى طبيعتها
كتب:
محمد مجدي
04:03 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
إجتماع مجلس الوزراء
أقدم مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على اتخاذ عدة قرارات جديدة لإعادة الحياة لطبيعتها ضمن خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا والتي شملت إعادة قاعات الأفراح، وصلاة الجنازة، والمؤتمرات الثقافية لكن بنسبة محددة.
"الوطن" ترصد 10 قرارات اتخذتها الحكومة، اليوم، وهم:-
- استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد.
- الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية.
- الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50% .
- الموافقة على عقد الاجتماعات والمؤتمرات بحد أقصى 150 فرد.
- إقامة معرض "أهلًا بالمدارس" بداية من 20 سبتمبر الجاري بأرض المعارض
- عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم وإتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية
- استئناف أنشطة تعليم الكبار وعودة فتح فصول محو الأمية مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.
- عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم.
- بدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية
- فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب مع تطبيق الإجراءات الاحترازية
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إنَّ اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتخذت اليوم حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأسبوع المقبل الموافق 21 سبتمبر، والتي تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.
مجلس الوزراء: 50% نسبة الحضور في قاعات المؤتمرات وأضاف أنَّ اللجنة وافقت على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
وناقش رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، تطورات أوضاع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، والتقارير المقدمة من الجهات المعنية المختلفة له.