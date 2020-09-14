فيديو.. تقرير يكشف دور اليونان الإيجابي والتركي المشبوه في المنطقة

بينما يعادي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجميع، طمعا في ثروات شرق المتوسط من أجل إنقاذ الاقتصاد التركي الذي دمره بسياساته المالية الفاشلة، تبنت اليونان علاقات طيبة لصالح كل الأطراف، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير أن اليونان أقرت اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر، ردا على الاتفاق المشبوه بين أردوغان وفايز السراج، ورفضت أي تدخل أجنبي في ليبيا وترفض الحرب التي تزكيها أنقرة بميليشياتها في سوريا وتسعى للمشاركة في جهود إعادة بناء الدولة السورية.

وأشار التقرير، إلى أن اليونان تعمل على توطيد العلاقات مع الإمارات والسعودية اقتصاديا، وإن كان أردوغان يتاجر بالقضية الفلسطينية في العلن من أجل مكاسب خاصة في الخفاء، فاليونان داعم قوي وحقيقي للفلسطينيين، وتؤكد دوما على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وترفض الاستيطان تماما، وتلتزم بالقرارات الأممية، كما أصدر البرلمان اليوناني توصية بالاعتراف بدولة فلسطين.