الخارجية عن تصريحات أردوغان وحكومته: لا ترقى للتعليق الجاد

ردود قوية اعتاد سامح شكري وزير الخارجية على قولها تعليقًا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، كلما حاولوا الحديث عن مصر بما لا يليق بها، مستندًا في ذلك إلى أن مصر دولة قوية لها سياساتها، ومكانتها وقدرها بين الأمم.

وكان آخر تلك الردود ما قاله ردًا على تصريحات ياسين أقطاي، مستشار أردوغان التي دعا فيها للتواصل بين مصر وتركيا، ليعلق قائلًا: "ما يحدث لا يقود إلى حوار أو تفاهم لبدء صفحة جديدة".

"شكري" ردًا على مستشار أردوغان: نحن نرصد الأفعال

وعلق سامح شكري، وزير الخارجية، على تصريحات ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي قال فيها إن التواصل بين تركيا ومصر ضروري رغم الخلافات بين رئيسي البلدين.

ورد "شكري"، خلال تقرير عرضه برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "تن"، قائلًا: "نحن نرصد الأفعال، إذا لم يكن هذا الحديث متفقًا مع السياسات لا يصبح له وقع أو أهمية"، مشيرًا إلى أن السياسات التي نراها بالتواجد التركي على الأراضي السورية والعراقية والليبية، إضافة إلى التوتر القائم في شرق المتوسط، وجميعها تنبئ بسياسات لزعزعة استقرار المنطقة.

وتابع: "ما يحدث لا يقود إلى حوار أو تفاهم لبدء صفحة جديدة، فالأمر ليس بما يُصرح به، وإنما بأفعال وسياسات تعزز من الاستقرار وتتسق مع العلاقات والشرعية الدولية، وهذا ما يهمنا في تلك المرحلة".

"شكري" يرد على أردوغان ووزير دفاعه: اتفاقك مع "السراج" هو والعدم سواء

في يناير 2020، بعد اتفاقية السراج قال سامح شكرى وزير الخارجية، ردًا على اتفاقية "السراج"، إن مصر لها حدود برية وبحرية متآخمة لليبيا، وبالتالى دائمًا لها مصلحة في أن يكون أي ترسيم للحدود في دائرتها المباشرة، موضحًا أنه ربما ما تم التوصل إليه من اتفاق فيما بين السراج وتركيا من الناحية الفنية ليس فيه تعد على أي حقوق مصرية، ولكن الاتفاق في حد ذاته غير قانوني، وبالتالي ليس له أي أثر، وهو والعدم سواء.

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وذكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن الهدف من مؤتمر برلين، أن تجتمع الدول المؤثرة وهي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والدول الإقليمية ذات التأثير، لوضع خارطة طريق لتحديد العناصر الضرورية لحل الأزمة الليبية وإعادة الاستقرار إلى ليبيا، وعندما تجتمع الدول وتتوصل إلى اتفاق وعناصر الحل.

وفي نفس البرنامج، علق أيضًا على تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بشأن تصريحاته بأن مصر ليست لها حدود مع ليبيا، قائلًا، إن "مصر لها حدود برية وبحرية مع ليبيا، وهذا ما يجعلها صاحبة مصلحة في الدخول في أي ترسيم حدود مباشر، تتفق مع قواعد القانون".

"شكري" يرد على مقارنة أردوغان بين مصر وتركيا: شيء مضحك

"في الحقيقة يعني شيء مضحك يا أستاذ عمرو، إذا كانت مصر منهارة مع كل ما ينجز فيها من مشاريع وكل التقارير التي تصدر عن الدوائر الدولية الاقتصادية والسياسية، وكل ما تشهده العين من إنجازات وافتتاحات متكررة لمشاريع قومية ومؤشرات الاقتصاد المصري، وانخفاض البطالة لـ8%، ومعدل النمو الاقتصادي بـ5.8% إلى تعويم الجنيه، والنهادره الدولار بيتراجع أمام الجنيه، ففي الحقيقة كلها مؤشرات.. يعني مش عارف الكلام ده كيف يستقيم أو حد يلقي له أي بال"، رد سامح شكري، على التصريحات المتكررة لأردوغان ومقارنته الأوضاع في مصر بتركيا.

جاء الرد في نوفمبر الماضي عبر برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "MBC"، حيث قال أردوغان قبلها أن بلاده واجهت محاولة الانقلاب الفاشلة ضده في 15 يوليو 2016، وتصدت للتهديدات الخارجية على نحو مغاير لما حدث في بلدان كما سوريا ومصر وليبيا.

رد شديد اللهجة على أردوغان لتدخله في الشأن المصري بعد وفاة محمد مرسي

وفي يونيو لعام 2019، رفض وزير الخارجية سامح شكري في بيان عنه تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن مصر، ردًا على التصريحات الأخيرة لأردوغان، والتي تدخّل فيها بشكل سافر في شأن وفاة محمد مرسي، من خلال "إدعاءات واهية تتضمّن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله، والتلويح بإثارة الأمر دوليًا، وغير ذلك مما تفوه به من تجاوزات فجّة في حق مصر".

وأعرب وزير الخارجية سامح شكري عن بالغ استنكاره للتصريحات المتكررة غير المسؤولة للرئيس التركي حول مصر والتي لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها، مشددًا على أن مثل هذا الكلام المُرسل الذي يملأ به خطاباته وتصريحاته لا يعكس سوى حقيقة ارتباطه العضوي بتنظيم الإخوان الإرهابي.