صورة.. عمرو أديب عن إعلام الجماعة الإرهابية: أرامل ومطلقات أردوغان

قال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن حملات لهدم المباني المخالفة في تركيا تحت مبادرة "نهدم لمستقبل أفضل"، وخدع المواطنين ولم يوفر لهم مساكن بديلة، ساخرًا من القنوات المعادية لمصر: "أردوغان لما يهد مباني مخالفة يبقى حلو وفلة وجميل، بس مصر لأ".

وأضاف "أديب"، أن أردوغان هدم 750 ألف بيت، "جابوهم على الأرض"، مستنكرًا: "مواقع كتيرة وعلى رأسها قناة الجزيرة تهاجمني عشان أنا استجريت وقولت إن أردوغان هو ملك الإزلات في منطقة الشرق الأوسط، أكتر واحد هد بيوت في البلد في الشرق الأوسط".

وتابع: "بتوع قناة الجزيرة قالوا إنه كان بيعمل إصلاح وتطوير"، عارضًا فيديو أثناء هدم أحد المساجد: "شوفوا المساجد هناك العملاقة الكبيرة بتقع إزاي، لا حول ولا قوة إلا بالله، ده إحنا شيلنا مسجدين على حرم الطريق قمنا ببناء بدلهم قلاع، هو لما يجيب مسجد على الأرض يبقى بيطور؟!".

وواصل: "الستات ناموا على السجاجيد، والحكومة خلعت الحنفيات في دورات المياه، دي الدولة الاسلامية اللي بتقول مش بنحارب جيش مسلم، الشعب هناك يا عيني رايح يحضن المئذنة بعد الهدم ويلمها".

وعلى الفور سارع الإعلام المعادي لمصر والمأجور من تركيا وحلفاؤها من تحالف الشر بالدفاع عن سياسات أردوغان، مبررين أفعاله بالهدم بأنه يريد التطوير والبناء بالدولة التركية.

وعلق عمرو أديب في تدوينه له على تويتر، منذ قليل، على حديث الإعلام المأجور قائلًا: "صريخ وصويت من أرامل ومطلقات أردوغان: الراجل بيهد العمارات علشان يبني مكانها مجتمعات أفضل مش بيهد غير العقارات المخالفة اللي بتتبني على أرض الحكومة.. الراجل بيهد العمارات اللي مش بتستحمل الزلزال يعنى عايز أردوغان يسيب البلد كدة من غير قانون؟ شكرًا جزيلًا على الإجابة".

وكانت إحدى السيدات الأتراك قد قالت أثناء هدم أحد المساجد: "نحن جميعصا هنا أخوة من أتراك وأكراد، لا فرق بيننا لأننا مسلمون، هل يمكن أن تهدم الحكومة مصانع رجال الأعمال، هناك الكثير من المحال التجارية الموجودة بالمنطقة، لا يجرؤون على هدمها لأنها أقاموها لرجالهم".