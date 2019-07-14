مصرع فتاة قفزت من الطابق الرابع هربا من حريق في بنها

لقيت فتاة مصرعها متأثرة بإصابتها بعد أن قفزت من الطابق الرابع بمسكنها في قرية كفر الشيخ إبراهيم التابعة لمركز بنها، خوفا من حريق شب في المنزل.

حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق بمنزل بالقرية سالفة الذكر.

وانتقل رجال الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات إطفاء وتمكنوا من إخماد النيران ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

أسفر الحريق عن حالتي اختناق ومصرع فتاة تدعى "ج .ي" عقب نشوب الحريق واندلاع ألسنة اللهب والدخان، ونتيجة خوف الفتاة قفزت من الطابق الرابع في محاولة للنجاة فسقطت وأصيبت بجروح وكسور متفرقة ولقيت مصرعها.

حُرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات وصدر تصريح الدفن للجثة.