تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، منذ قليل، من السيطرة علي حريق محدود شب في عيادة حسن عوض للتأمين الصحي ببنها دون خسائر بشرية أو مادية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، بلاغا من الدكتور جمال حجاج مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة، بنشوب حريق بعيادة التأمين الصحي بكورنيش النيل ببنها، وعلي الفور، انتقل اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وجرى السيطرة علي الحريق.

تبين من معاينة العقيد حسني نصار مفتش مباحث القليوبية، لمكان الحريق أنه شب في أحد الثلاجات الصغيرة بصيدلية في العيادة بسبب ماس كهربائي، وجرى إطفائه بعد حرق مجموعة من الأوراق البسيطة دون أي خسائر في الأرواح، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.