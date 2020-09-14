ضبط 8 علب هواتف آيفون بقيمة 135 ألف جنيه بمطار برج العرب

أحبط رجال جمارك مطار برج العرب الدولى، برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الإدارة العامة للمواني الجوية، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط طيران طائرة "فلاى دبى"، اشتبه رجب بحيرى، رئيس الوردية، وعاصم صومع، مأمور الحركة فى الراكب "ي. ر. ع" أردني الجنسية، حيث ظهرت عليه علامات الارتباك.

وبسؤال الراكب عما إذا كان يحمل أشياء تستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة "x ray" بمعرفة إيهاب شوقى وكريم الحسينى، مأمورى الفحص بالأشعة، فأفادا بوجود أجسام لهواتف محمولة، كما تلاحظ وجود عدة تليفونات محمولة داخل عدة حقائب الركاب القادمين على نفس الرحلة .

8 علب هواتف آيفون

وبالعرض على وليد عيسى مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من محمود النجار وعلى محمد مأمورى الحركة، وطه الشهاوى رئيس قسم الأمن الجمركى، ومحمود يعقوب رئيس قسم مكافحة تهريب وعبدالرحيم الأحول، بحضور طارق عبدالمنعم مدير إدارة الأمن الجمركى بالموانئ الجوية، وطاهر بخاطره، مدير إدارة مكافحة التهريب لتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيا، فتبين وجود 8 علب هواتف آيفون فارغة فى حقائبه وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 8 هواتف محمولة ماركة آيفون مخبئة وملصقة حول جسده.

وتبلغ قيمة المضبوطات 135 ألف جنيها

قرر مصطفى العربى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 9 لسنة 2020 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهريب الجمركي.