"القباج" تفتتح المعرض الدائم للصناعات الصغيرة بالإسكندرية

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المعرض الدائم "بداية" للصناعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية، اليوم، بهدف دعم مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، ويضم المعرض 60 عارضًا من النساء المعيلات وشباب العارضين من جامعة الإسكندرية وكلية التربية النوعية.

وخلال الافتتاح، أشاد المحافظ بمنتجات المعرض داعياً أهالي الإسكندرية لزيارته، وأوضح أن المعرض يقدم الدعم للشباب والمرأة المعيلة وذوي القدرات الخاصة، كما يساعد العاملين فى المجالات الحرفية والفنية النادرة، على تسويق منتجاتهم، ما يشجعهم على التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم إحتياجات السوق لتكون رافدًا من روافد التنمية التى تخدم الاقتصاد الوطنى.

وأكد الشريف علي الإهتمام الذى توليه الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل عام والصناعات التراثية واليدوية بشكل خاص في ضوء توجيهات السيد الرئيس.

حضر الإفتتاح طارق جمال الدين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة منى الصغير، رئيس منطقة الليونز، والمهندسة سامية مصطفي، رئيس نادى ميريت، واللواء أ.ح محمود سالم، رئيس مجلس إدارة أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة، واللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط.

جدير بالذكر أن المعرض منفذ دائم لبيع منتجات العارضين، ويتم تغييرهم أسبوعياً لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العارضين، ويقدم المعرض دورات تدريبية مجانية لرفع مستوي المنتجات وتدريب الراغبين في الحصول على فرص عمل جديدة، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسة مستورة لتمويل العارضين.