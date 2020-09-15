مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الثلاثاء 15 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:11

أذان الظهر 11:50

أذان العصر 03:21

أذان المغرب 06:02

أذان العشاء 07:20

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:14

أذان الظهر 11:56

أذان العصر 03:26

أذان المغرب 06:07

أذان العشاء 07:27

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 04:11

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:22

أذان المغرب 06:02

أذان العشاء 07:21

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 04:13

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:21

أذان المغرب 06:02

أذان العشاء 07:20

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

أذان الفجر 04:02

أذان الظهر 11:38

أذان العصر 03:08

أذان المغرب 05:49

أذان العشاء 07:05