مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-9-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:03 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الثلاثاء 15 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:11
أذان الظهر 11:50
أذان العصر 03:21
أذان المغرب 06:02
أذان العشاء 07:20
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:14
أذان الظهر 11:56
أذان العصر 03:26
أذان المغرب 06:07
أذان العشاء 07:27
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ
أذان الفجر 04:11
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 03:22
أذان المغرب 06:02
أذان العشاء 07:21
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 04:13
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 03:21
أذان المغرب 06:02
أذان العشاء 07:20
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
أذان الفجر 04:02
أذان الظهر 11:38
أذان العصر 03:08
أذان المغرب 05:49
أذان العشاء 07:05