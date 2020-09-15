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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-9-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:03 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الثلاثاء 15 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:11

أذان الظهر 11:50

أذان العصر 03:21

أذان المغرب 06:02

أذان العشاء 07:20

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:14

أذان الظهر 11:56

أذان العصر 03:26

أذان المغرب 06:07

أذان العشاء 07:27

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 04:11

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:22

أذان المغرب 06:02

أذان العشاء 07:21    

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 04:13

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:21

أذان المغرب 06:02

أذان العشاء 07:20

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

أذان الفجر 04:02

أذان الظهر 11:38

أذان العصر 03:08

أذان المغرب 05:49

أذان العشاء 07:05

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