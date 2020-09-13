مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأحد 13 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:10

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:21

أذان المغرب 06:03

أذان العشاء 07:21

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:14

أذان الظهر 11:56

أذان العصر 03:27

أذان المغرب 06:09

أذان العشاء 07:28

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 04:12

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 03:22

أذان المغرب 06:04

أذان العشاء 07:21

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 04:24

أذان الظهر 12:07

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:20

أذان العشاء 07:39

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 04:10

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 03:23

أذان المغرب 06:05

أذان العشاء 07:24