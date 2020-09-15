بعد عودة الأفراح.. 5 نصائح لحضور حفل آمن من كورونا

بعد موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على السماح بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بدأ عدد كبير من المواطنين يتساءل عن ماهية الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحضور فرح آمن دون العودة إلى المنزل محملاً بفيروس كورونا المستجد.

الدكتورة سوزي محفوظ، مدرب زمالة مكافحة العدوى، وضعت مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا نستعرضها في النقاط التالية:

1) لا بد من وجود مسافة لا تقل عن مترين بين الطاولات التي يجلس عليها الضيوف.

2) يفضل ارتداء الكمامة وإن كان أمرا صعب تطبيقه في حفلات الأفراح، ولكنها سوف تكون أكثر أمنا.

3) منع السلام بالتقيبل وتبادل الأحضان، والاكتفاء بالسلام بالأيدي مع فركها بكحول على مدار ساعات الفرح.

4) يفضل أن يكون عدد الجالسين على الطاولة من أفراد الأسرة الواحدة قليلا.

5) غسل الأيدي جيداً أو فركها بكحول إيثلي قبل تناول أكل وملامسة الأيدي لمنطقة الفم.

في الوقت نفسه وضعت نقابة المهن الموسيقية مجموعة من الإجراءات والضوابط بعد قرار رئيس الوزراء بعودة الأفراح فى الأماكن المفتوحة، والذى أعلنه أمس.

ووضعت النقابة عددا من البنود التى يجب تطبيقها فى الحفلات والأفراح القادمة، وهي أن نسبة الاشتغال بالقاعة لا تتعدى 50% وتوفير بوابة تعقيم على مدخل القاعة، وتوفير جهاز كاشف حراري على كل بوابة.

وأكدت النقابة على إلزام العاملين بالقاعات بارتداء الكمامة والقفازات، وتوفير المعقمات بكميات كافية فى دورات المياه ومدخل القاعة.