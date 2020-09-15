اليوم.. أولى جلسات محاكمة هدير الهادي بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع

حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة اليوم، كأولى جلسات محاكمة المتهمة هدير الهادي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، وذلك بعد صدور قرار بإحالتها للمحاكمة، في أعقاب التحقيقات التى جرت معها، حسبما أفاد المحامى أشرف فرحات، مقدم البلاغ ضدها، ومؤسس حملة "خليها تنظف".

وأفادت التحريات التي جرت حول المتهمة، بأنها أنشأت حسابا على تطبيق تيك توك، محملا عليه العديد من المقاطع ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.

وتابعت التحريات: تمكنا من رصد فيديو إباحي تقوم خلاله بتصوير نفسها، وهي عارية تماما، ومنشور على مواقع إباحية عالمية، وبفحص محتوى هذه المقاطع والصور تبين أنها تحمل في طياتها خدشا للحياء العام ودعوة للتحريض على الفسق وتتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع والاسرة، فضلا عن نشرها مقاطع إباحية نظير حصولها على استفادة مالية، تتحدد بمدى اتساع أعداد المشاهدين لتلك المقاطع، والتي يتم إذاعتها دون تمييز، حيث أثارت تلك المقاطع استنكارا بين أوساط المواطنين.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة غير مستقرة بمحل إقامتها ودأبت على التنقل بين عدد من الشقق المفروشة، خشية ضبطها، لاسيما عقب بث عدد من المواطنين فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد سلوكها المُعوج، مطالبين بسرعة ضبطها.

كما أكدت التحريات قيام المتهمة بإزالة الفيديوهات الإباحية الخادشة بالحياء العام، عقب ضبط مثيلاتها اللاتي قدمن ذات المحتوى الإباحي، وتم تقديمهن للمحاكمة.