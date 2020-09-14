متابعة تصف رانيا محمود ياسين بالـ"بربرية".. والفنانة ترد: "معقدة"

نشبت مشادة كلامية بين الفنانة رانيا محمود ياسين، ومتابعة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام"، وذلك بعد نعت الأخيرة الفنانة بوصف الـ "بربرية".

ونشرت "ياسين"، صورة حديثة لها، وعلقت عليها قائلة: "مساء السعادة"، لتفاجأ بمتابعة تكتب تعليقاً لها نصه: "بربرية عاملة فيها أوروبية حفيدة الزنوج والبربر"، لترد عليها الفنانة قائلة: البربر ما أحلاهم، كلهم خلقة ربنا، المهم أخلاقك البربرية والعنصرية، متبقيش على صفحتي يا معقدة".

وقد استعادت رانيا محمود ياسين، حسابها الرسمي الذي يتجاوز عدد متابعيه حاجز 455 ألف متابع، بعد سرقته منذ فترة، وأعربت عن سعادتها الشديد باستعادته وشكرت من ساعدها في هذه الأزمة.