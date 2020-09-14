منتج "توأم روحي" يطرح مسابقة للجمهور.. والجائزة 5 تذاكر

طرح المنتج أحمد السبكي، عبر "إنستجرام"، مسابقة لجمهور فيلم "توأم روحي"، والذي يعرض في السينمات حاليا، من بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد.

وكتب "السبكي"، على صفحته "مين هي توأم روحي الحقيقية فى الفيلم؟، اختار واحدة وقولنا السبب، هيجاوب صح هيكسب هيكسب معانا 5 تذاكر للفيلم هدية فى السينما اللي هيختارها".

وتراوحت الإجابات بين أمينة خليل وعائشة بن أحمد وأيمي سمير غانم، والذي اعتبرها الجمهور هي توأم روح الرداد الحقيقية.

"توأم روحي"، من إنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن ومن بطولة حسن الرداد وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، ورجاء الجداوي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، وحقق حتى الآن أعلى نسبة إيرادات بدور العرض.