"عليا الوفد" تؤجل قرار المشاركة بالقائمة الوطنية إلى اليوم

انتهى مساء أمس، اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد الذي ترأسه النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، لاحتواء غضب قيادات الحزب المطالبة بالانسحاب من القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب.

وكشفت مصادر من داخل الهيئة العليا للحزب لـ"الوطن"، أن الاجتماع انتهى على ما بدأ عليه، على أن ينعقد مرة أخرى اليوم الساعة الرابعة عصراً لاتخاذ موقف نهائي بشأن المشاركة في القائمة الوطنية من عدمه.

وشهد اجتماع الهيئة العليا للحزب اليوم، إصرار عدد من قيادات الوفد على موقفهم من عدم المشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب اعتراضا على تخصيص 20 مقعدا فقط للحزب في القائمة.

وعقد 12 حزبًا، أمس، أول اجتماع مشترك بمقر ائتلاف دعم مصر، للتشاور حول تشكيل قائمة وطنية في انتخابات مجلس النواب.

وشارك في الاجتماع أحزاب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بجانب ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشهد الاجتماع مناقشات وتشاور بين الأحزاب حول نسب كل حزب في القائمة التي ستخوض انتخابات مجلس النواب على الأربع قطاعات بالجمهورية، واتفق فيما بينهم على التنسيق المشترك في الدوائر الفردية بمختلف المحافظات.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.