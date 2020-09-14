أعضاء بـ"عليا الوفد" يحاولون احتواء غضب شامخ المعتصم داخل الحزب

تدخل النائب طارق تهامي، ومحمد فؤاد، أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد للسيطرة على غضب القيادي الوفدي راضي شامخ وتبادلوا الحديث لإقناعه بالتراجع عن قراره بالاعتصام والإضراب عن الطعام داخل مقر الحزب.

وأعلن شامخ قبل قليل دخوله في اعتصام مفتوح داخل حزب الوفد الكائن بشارع بولس حنا بمنطقة الدقي، داعياً الوفديين للوقوف صفا واحدا من أجل الحفاظ على الوفد.

ووقف شامخ أمام القاعة المنعقد بها الآن اجتماع الهيئة العليا برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب يهتف بغضب شديد ضد إدارة الحزب ويطالب بمحاسبة المتسببين في إخفاق الوفد في انتخابات الشيوخ.

وكشفت مصادر من داخل الهيئة العليا لحزب الوفد لـ"الوطن"، أن اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد المنعقد الآن بمقر الحزب لم يحضر به المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب، ويترأسه فؤاد بدراوي الذي يحاول احتواء غضب بعض القيادات المطالبة بانسحاب الوفد من القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب.

وأكدت المصادر أن المطالب بانسحاب الحزب من القائمة الوطنية جاءت اعتراضا على تخصيص 20 مقعدا فقط للوفد في القائمة في حين أن الحزب يريد 40 مقعدا.

وعقد 12 حزبًا، أمس، أول اجتماع مشترك بمقر ائتلاف دعم مصر، للتشاور حول تشكيل قائمة وطنية في انتخابات مجلس النواب.

وشارك في الاجتماع أحزاب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بجانب ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشهد الاجتماع مناقشات وتشاور بين الأحزاب حول نسب كل حزب في القائمة التي ستخوض انتخابات مجلس النواب على الأربع قطاعات بالجمهورية، واتفقوا فيما بينهم على التنسيق المشترك في الدوائر الفردية بمختلف المحافظات.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.