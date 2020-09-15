ضحية "حادث صالح جمعة": مكنتش أعرفه.. واتصالحنا في النيابة

أزمات متكررة، وإخفاقات لا تنتهي، عودة من جديد بوعود وكلمات تبعث الأمل، ثم رجوع لما كان الأمر عليه، وكأن شيئا لم يكن، حالة اللاعب صالح جمعة خط وسط النادي الأهلي، الذي دائمًا ما تحيط به المشكلات، ويزج باسمه في موضوعات لا تليق بلاعب كرة ورياضي دولي، تتسبب له في سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اختتمها بحادث سير الجمعة.

كلما مر الوقت زادت صعوبة موقف خط وسط الأهلي، فبعد أن أصبح على بُعد خطوات من تثبيت أقدامه بخوضه أولى المباريات عقب غياب طال لمدة عام، خرج خط وسط النادي الأهلي من حسابات الأحمر واستبعد من قوائم المباريات، بعدما أطاح بسيارتين حينما كان يقود سيارة شقيقه مدافع الزمالك عبدالله جمعة، رقم "ف ع أ 681" ماركة بي إم دبليو، ما تسبب في حدوث تلفيات هائلة بالسيارتين وسيارة "جمعة" التي تهشمت مقدمتها من الجهة اليمنى، ليتحول الأمر من حادث سير، قبل القبض عليه وترحيله إلى النيابة، قبل أن يتم الصلح وإخلاء السبيل.

حادث سير صالح، سبقه حادث آخر شهير، وهو دهس أحد المواطنين يدعى عمرو خليل، بسيارته بمنطقة كورنيش النيل فى الجيزة فى شهر مارس الماضى، ما أسفر عن حدوث إصابة للمجني عليه بكسر في الأنف وكدمات في مختلف أنحاء جسده، قبل أن يتنازل المجنى عليه عن الاتهام أمام نيابة قسم الجيزة، بحضور محمد النمر محاميا عن نادى الزمالك، بسبب أن السيارة المتسببة فى الحادث ملك عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك.

أول ضحايا اللاعب: عربيته خبطتني وقالو لي إنه لاعب كورة.. وصلحنا تم في النيابة

حادث صالح جمعة أعاد للأذهان الواقعة السابقة المشابعة لها، والتي كان اللاعب ذاته هو بطلها، لذا تواصلت "الوطن" مع الطرف الثاني للقضية وهو عمرو خليل، الذي استرجع ذكريات حادثته فور سماع ما حدث للاعب الأحمر مؤخرًا.

وقال "خليل"، إنه لم يكن يعرف من الذي أصابه لأنه لا يتابع كرة القدم ولا ينتمي لأي من قطبي الكرة المصرية الأهلي أوالزمالك، وأصر على استكمال التحقيقات حتى تم الصلح في النيابة، "الصلح تم في النيابة وسامحته بعد اللي حصل والموضوع أصبح منتهى".

وأضاف ضحية الحادث الأول، أنه علم بأمر الحادث الذي حدث مع اللاعب منذ أيام، ولكنه لم يلتفت له، لافتًا إلى أن لا يمكن أن يصف ما حدث بكونه إهمال أو تهور، "دي حياة اللاعب الشخصية وأنا مبحبش اتدخل في حياة حد".

كما أشار إلى أنه شفي تماما من آثار الحادث وأصبح لا يتذكره، "قصة وخلصت مبقتش فاكرها، ومش عايزها تأثر على حياة صالح".