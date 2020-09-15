فيديو.. عمرو خليل: فيسبوك حذف الفيديو المفبرك لإطلاق النار على الشرطة

أعلن الإعلامي عمرو خليل أن إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حذفت الفيديو المفبرك الذي روجه أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية على أنه لمواطنين في الصعيد أطلقوا النار على الشرطة أثناء تنفيذ الإزالات، بسبب عدم صحة المحتوى الموجود في الفيديو.

وقال خليل خلال تقديمه حلقة الاثنين من برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الفيديو كان قديما وكان لوقوع اشتباك بين أهالي قرية الصوامعة بسبب اعتراضهم على إنشاء محطة صرف صحي لمركز ساقلتة على أرضهم وتم نشره في 21 مارس 2017 ونشرت الحادث جريدة "الوطن" وقتها.

اشتباكات بين الشرطة وأهالي "الصوامعة شرق" بسوهاج

وأشار خليل إلى أن 47 ألف مواطن قاموا بمشاركة الفيديو المزعوم، لافتًا إلى أن الذي قام بمشاركة الفيديو وصف الشرطة بالعمالة وكان يحرض المواطنين على مقاومة السلطات.

وكان خليل قد فند في حلقة أمس تزوير الفيديو والذي تبين أن الأهالي فيه كانوا يرتدون الملابس الشتوية بينما نحن ما زلنا في فصل الصيف، ما يتبين أن الفيديو غير صحيح قبل أن يعلن الواقعة الحقيقية.