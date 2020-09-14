باحث: تصرفات الإخوان تدل على إفلاس التنظيم

يرى منير الديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، أن تصرفات جماعة الإخوان الإرهابية الأخيرة، في محاولات منهم لتشويه المشروعات القومية المصرية، واستقطاب المواطنين من خلال لجانهم الإلكترونية، هي دليل على إفلاس المنظمة، وعدم إيجاد طريقة للظهور من جديد.

وأضاف "الديب"، في تصريحات مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الإخوان طُردوا من جنة مصر، وأصبحوا في فشل ذريع، ومصر مرت بأسوأ عام في تاريخها في عهد حكم الجماعة الإرهابية.

وأردف أن الإخوان يقومون الآن بتشويه الدولة عبر مناصتهم الإعلامية ولجانهم الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن لجان الإخوان الإلكترونية تعمل على استقطاب المواطنين، في ظل الإفلاس الذي يعانون منه، موضحا أن مركز الشائعات الخاصة بهم قد يكون الدوحة.