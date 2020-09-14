مكتشف فبركة الإخوان: الجماعة تفكر في الثورات على مواسم

قال المخرج تامر الخشاب، الشهير بـ "مكتشف فبركة الإخوان"، إن الإخوان يفكرون في الثورات على مواسم كل فترة، وهذا الأمر منذ عام 2014 وحتى الآن، معتقدين أنهم قادرين على استقطاب الشعب المصري لهم بتلك الطريقة.

وأضاف "الخشاب"، من خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، والتي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الإخوان يحلمون بعمل ثورة على فترات أو مواسم، تبدأ من عودة المصريين من المصايف، وموسم آخر أثناء الاقتراب من شهر يناير، وموسم جديد آخر شهر سبتمبر.

وأردف أن الإخوان يحاولون العمل من خلال "الهاشتاجات" لجذب المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن الإخوان يستخدمون برامج تتحكم في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوجد برامج تجعل المواطن يتحكم في ألف صفحة بكسبة زر واحدة فقط

واشتهر تامر الخشاب، باسم "مكتشف فبركة الإخوان"، بعد استعراضه لطريقة الإخوان في كيفية التشويه والتلاعب في الحقائق وإنجازات الدولة المصرية من خلال استعراضه عددًا من الفيديوهات ضمن المؤتمر الوطني الثامن للشباب.