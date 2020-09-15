مصطفى شوقي يحتفل بوصول "عرقسوسي" لـ3 ملايين مشاهدة

احتفل المطرب مصطفى شوقي، عبر حسابه على إنستجرام، بتحقيق كليب "عرقسوسي" 3 ملايين مشاهدة في 3 أيام.

ونشر شوقي بوستر للكليب وعلق قائلا "فيديو كليب (عرقسوسي) يتخطى حاجز الـ3 ملايين مشاهدة فى خلال 3 أيام فقط على اليوتيوب".

وطرح المطرب مصطفى شوقي مؤخرا، نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوي" بدون الراقصة ليندا، بعد توجيه عدد كبير من الانتقادات له، بأنه يعتمد على الراقصة في كل كليباته، وذلك للمرة الثانية، بعد أغنية "ملطشة القلوب".

"ضارب عليوي"، ثالث الأغاني التي يطرحها الفنان مصطفى شوقي، إذ قدم "أبويا وصاني"، كإهداء للجيش المصري، ولاقت أغنيته "ملطشة القلوب" نجاحا كبيرا عند طرحها، وشهدت أول تعاون يجمعه مع الشاعر صابر كمال، والملحن بلال سرور، صناع أحدث أغانيه "ضارب عليوي".