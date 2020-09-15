أسبوع حزين على أهل الفن: حوادث سير وغرق منزل وكسور

شهد الوسط الفني خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الحوادث التي أصابت عددا من النجوم.

الفنانة منال سلامة تعرضت لحادث سير هي وابنتها في طريق العالمين حيث انفجر إطار السيارة وانقلبت ثلات مرات ليتم نقلهم إلى المستشفى وإجراء الإسعافات اللازمة، ومكثوا في المستشفى 24 ساعة تحت الملاحظة.

وطمأنت منال جمهورها عبر إنستجرام "الحمد لله، ربنا نجاني أنا وبنتي من حادثة موت"، مرفقة صورة من السيارة الخاصة بها، بعد تحطمها نتيجة الحادث.

الفنانة مها أحمد تعرضت منذ أيام قليلة لحادث سير أثناء ذهابها الساحل الشمالي وكتبت "الحمد لله على كل شىء.. كنت هعمل حادثة فظيعة فى طريق الساحل ورب العرش نجانى.. الحمد لله".

لتعلن بعدها بـ48 ساعة غرق منزلها وتلف باركية المنزل دون معرفة الأسباب وعلقت قائلة "ربنا كريم الحمد لله".

الفنانة دينا هي الأخرى أجرت عملية جراحية في إصبعها ونشرت عبر الإنستجرام صورة وإصبعها ملفوف بشاش وأيضا إصبع ابنها وعلقت "إمبارح علي صباعه اتعور وخيطه، وأنا كمان في نفس اليوم عملت عملية في صباعي".

مدربة الأسود فاتن الحلو أصيبت أيضا بكسر في قدمها واضطرها إلى إجراء عملية سريعة ومكوثها في العناية المركزة.