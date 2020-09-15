بنما توقف العمل بقرار فرضته لمواجهة كورونا بسبب "التحرش والتمييز"

أوقفت سلطات بنما العمل بقرار وُصف بـ"الغريب"، كان قد اتخذ لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث كان يُفرض على النساء الخروج في يوم وحدهم، على أن يخرج الرجال في اليوم التالي وهكذا.

القرار كان قد تسبب في إثارة جدل واسع طوال 5 أشهر شهدت تطبيقه، بعد تقييدها حركة خروج الناس، كما أنها أدت إلى التحرش والتمييز وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وحث وزير الصحة، لويس أنتونيو سوكري، على توخي الحذر رغم رفع القيد، المفروض منذ مارس، حيث سجلت بنما إجمالي 101745 حالة إصابة و2166 وفاة بكورونا.

وقال سوكري "اليوم نبدأ مرحلة جديدة، فيها يمكن للرجال والنساء الخروج وقتما يشاؤون، علينا توخي الحذر البالغ، علينا أن نتذكر أن الجائحة لم تنته".