حسام محمد يبدأ تصوير "هجرة ندم" استعدادا لعرضه في "الجونة السينمائي"

يبدأ المخرج الشاب حسام محمد، اليوم، تصوير أولى مشاهد فيلمه القصير بعنوان "هجرة ندم"، بطولة عدد من النجوم الصاعدة، ومن المقرر عرضه على بعض القنوات الفضائية والمشاركة به في مهرجان الجونة السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم حول "شاب يسافر بطريقة غير شرعية لكسب المال بسبب ظروف المعيشة القاسية وقلة حيلته بعد وفاة والديه في حادث سير فأصبح يعول أسرة مكونة من 3 أفراد يتمكن من السفر للخارج بمساعدة صديقه تاركاً خلفه كل شيء، ويرجع سبب سفره من أجل الحصول على المال من أجل تلبية إحتياجات أخواته ويصبح غنياً ويعود لبلده ليتلقي أصعب خبر في حياته".

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: أحمد نور، أسماء مراد، زياد عبدالسلام، محمد صلاح، سمية سعيد، محمد أحمد، خالد طلعت، عمر محمد، أحمد حسين، خالد الجندي، أحمد سالم، أحمد طارق.

والفيلم من إنتاج شركة "برودكشن ستار"، مدير التصوير أحمد عاصم مساعد مخرج محمد خالد، تأليف وإخراج حسام محمد.

يُذكر أنَّ آخر أعمال المخرج حسام محمد مسلسل "برج السعادة" وفيلم "الملك".