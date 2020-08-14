مهرجان الجونة السينمائي ينعى شويكار

نعى مهرجان الجونة السينمائي، الفنانة الكبيرة شويكار، التي رحلت عن عالمنا اليوم.

وجاء في بيان عبر صفحة المهرجان على فيس بوك: "وداعا سيدتي الجميلة، نودع نجمة الزمن الجميل شويكار.. مشوار فني قوي، امتد لأكثر من 40 سنة، قدمت فيه نجمة الشاشة الكوميدية، تاريخ للسينما والمسرح المصري لا يُنسى، بموهبتها وحضورها"

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن إقامة جنازة الفنانة شويكار عقب صلاة الظهر، غدا السبت، على أن يكون الدفن بمقابر أسرتها بـ6 أكتوبر.

كان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة الفنانة شويكار، اليوم.

وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة شويكار في ذمة الله".