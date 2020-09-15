مصادر تنفي زواج أنغام من هاني فرحات: صديق مقرب

نفت مصادر مقربة من المطربة أنغام، ما تداولته بعض المواقع عن زواجها من الموسيقار هاني فرحات، بعد أن جاء على لسان صحفية لبنانية.

وذكرت المواقع التي نشرت خبر الخطبة، أنّ الزواج تم قبل نحو 3 أسابيع، لكن دون أي تأكيدات.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إنّ أنغام أبلغت عدد من المقربين منها، بأنّ تلك الاخبار ليست لها أي أساس من الصحة، وأنّ هاني فرحات أقرب صديق لها، والمايسترو الخاص بها منذ سنوات طويلة.

وتزوجت أنغام مهندس الصوت مجدي عارف والد ابنها، عمر ثم الموزع الموسيقى فهد في زواج استمر 3 أعوام، وأنجبت منه ابنها عبدالرحمن، ثم تزوجت بالفنان أحمد عز، وأخيرا من الموزع أحمد إبراهيم.