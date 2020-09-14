أنغام وأصالة تتنافسان في سباق الأغاني الخليجية

قررت كل من المطربتين أصالة وأنغام طرح ألبوم خليجي كامل الفتره المقبلة، حيث انتهت أصالة من الألبوم كاملا والمقرر طرحه خلال ساعات، أما أنغام فتعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة للألبوم لتطرحه الفترة المقبلة.

وتستعد أصالة لطرح ألبومها الخليجي "لا تستلم" وأعربت الفنانة السورية أصالة، عن اعتزازها باللهجة الخليجية، بالتزامن مع استعدادها لطرح ألبوم جديد لها باللهجة الخليجية بعنوان "لا تستسلم".

وغرّدت الفنانة أصالة، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "بدايتي بأوّل أغنية بالّلهجة الخليجيّة كانت (أسمع صدى صوتك)، كلمات سموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم".

وتابعت: "أصبح في حياتي لهذه الّلهجة اهتمام بالغ وشغف، ولا أنسى أوّل نجاح ولا أنسى طيب وأخلاق أهل الإمارات".وبدأت شركة روتانا للصوتيات، الترويج لألبوم الفنانة السورية أصالة نصري الخليجي الجديد لا تستسلم، ويتضمن أكثر من 15 أغنية خليجية.

أما المطربة أنغام هي الأخرى تستعد لطرح ألبومها الخليجي "مزح" وأعلنت أنغام عبر حسابها بموقع تويتر، الانتهاء من ماستر ألبومها الخليجي "مزح".

وكتبت أنغام "الحمد لله ماستر ألبومي الخليجي الجديد ⁧‫"مزح‬⁩" جاهز، مع الرائع ⁧‫سهم‬⁩ ومهندس الصوت الكبير ⁧‫أمير محروس‬⁩.