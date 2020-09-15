بعد قليل.. محاكمات صفوت الشريف وزهير جرانة وهدير الهادي وكتائب حلوان

تنظر محكمة النقض اليوم، طعن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع.

وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر 2018، صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهم.

كما تستعد محكمة النقض، لإصدار حكمها في طعن النيابة على براءة زهير جرانة في تراخيص الشركات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق ببراءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في قضية تراخيص الشركات.

وكذلك تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بكتائب حلوان.

وتنظر المحكمة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة المتهمة هدير الهادي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بعد صدور قرار بإحالتها للمحاكمة، في أعقاب التحقيقات التي جرت معها.