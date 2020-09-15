تباين أسعار العملات والدرهم يتراجع قرشا واحدا

تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بداية التعاملات اليومية.

وشهد الريال السعودي استقرارا ليسجل 4.19 جنيه كأعلى سعر للشراء، في بنوك "بلوم، عودة، المشرق، hsbc، المصرف العربي الدولي، وقطر الوطني".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي تراجعا بقيمة قرش ليسجل 4.28 جنيه، وأعلى سعر شراء له في بنوك "بلوم، عودة، المشرق، hsbc".

فيما سجّل اليورو ارتفاعا بقيمة 4 قروش في بنك "المصري لتنمية الصادرات"، كأعلى سعر لشراء اليورو بـ18.64 جنيه، وشهد شراء الإسترليني استقرارا، وسجل 20.29 جنيه في "المصرف العربي الدولي".