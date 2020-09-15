"حاصلة على الثانوية العامة".. 6 معلومات عن هدير الهادي فتاة "تيك توك"

تنظر بعد قليل المحكمة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة المتهمة هدير الهادي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، وذلك بعد صدور قرار بإحالتها للمحاكمة، في أعقاب التحقيقات التي جرت معها.

وجاء في تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية والقضائية معلومات عن هدير الهادي:

1- هدير حمدي عبدالهادي سعد صباح، 23 سنة.

2- مقيمة بدجلة جاردنز بحدائق أكتوبر.

3- حاصلة على الثانوية العامة ولم تكمل دراستها، ولا تعمل.

4- ولدت في قرية سيدي غازي، التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ولديها أخان أصغر منها.

5- والدها رجل أعمال يمتلك معرضا للسيارات وآخر للثلاجات، كما أن والدتها لا تعمل.

6- متهمة بالتحريض على الفسق.