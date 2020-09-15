تطوير مزلقان محلة مالك في دسوق بـ1.5 مليون جنيه

تابع اللواء حسين لبيب حسين، رئيس مركز ومدينة دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استمرار العمل بتطوير المزلقانات بدسوق، حيث جرى متابعة تطوير مزلقان محلة مالك بشباس الملح الكيلو 3.618، من تنفيذ الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإشراف جامعة القاهرة.

وسيتم توسعة المزلقان 4 إلى 12 لكل حارة 6م، ليخدم مدخل محلة مالك.

وقال رئيس المدينة، إن تكلفة المشروع 1.5مليون جنيه، مشيرا إلى استمرار تركيب البوابات الإلكترونية، حتى الانتهاء من المزلقان وظهوره بالشكل اللائق.

وأضاف رئيس مدينة دسوق، أن تطوير المزلقان، يأتي في إطار رفع كفاءة الطرق وتطوير المزلقانات، تحقيقا للسيولة المرورية.