قطع الكهرباء عن مناطق سكنية في السويس اليوم

أعلنت محافظة السويس، قطع الكهرباء عن بعض المناطق السكنية بالمحافظة نظرا لأعمال الصيانة.

وذكرت المحافظة في بيان عنها، أنّه نظرا لأعمال الإحلال والتجديد التي تتم بمحطة ومحولات الكهرباء بقطاع السويس، تقرر قطع التيار الكهربائي اليوم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، عن المناطق الآتية: "الزهراء، عرب المعمل، محطة الغاز، وشركة سيتي جاز".

وأكدت المحافظة، أنّه سيتم قطع التيار الكهربائي عن مدينة 24 أكتوبر وقوات الأمن وطريق ناصر، اليوم، من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا، لإجراء أعمال الصيانة بشبكة الكهرباء.

وقال محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، إنّه تم التأكيد على مسؤولي شركة الكهرباء بعودة التيار الكهربائي بالمناطق السكنية التي تقرر قطع الكهرباء بها في الموعد المحدد.